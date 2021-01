Cestello dell’autocarro si stacca e abbatte un palo con cavi della corrente

Cestello dell’autocarro si stacca e abbatte un palo con cavi elettrici: è successo in via Fratelli Bandiera a Canegrate.

Tutto è successo in un attimo e potevano esserci conseguenze molto gravi. Stiamo parlando di quanto accaduto in via Fratelli Bandiera a Canegrate, la lunga arteria strada sempre molto trafficata che unisce Parabiago al Legnanese passando per il paese.

E’ qui che un camion attrezzato per riparazioni, intorno alle 18, mentre stava svoltando per entrare nella piazzola del distributore di benzina, ha “perso” il suo cestello che è andato a schiantarsi contro un palo di cemento. Quest’ultimo è stato sradicato alla base e piegandosi, si è tirato dietro diversi fili della corrente.

Gli interventi

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale, insieme a loro anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il conducente nel camion non si è fatto un graffio e non è stato necessario richiedere l’intervento dei soccorsi. Intanto gli agenti si sono messi al lavoro per gestire la viabilità e, al tempo stesso, per allertare la società Enel per scongiurare problemi con l’elettricità in zona.

