Investe un cervo sulla Superstrada e poi scappa

Un cervo è stato investito lungo la Superstrada Boffalora-Malpensa: è quello che è successo ieri mattina, giovedì 19 novembre 2020.

Cervo investito: allertata la Polizia Stradale

Ha investito il cervo e poi si è dato alla fuga senza allertare le Forze dell’ordine. Questo quanto sarebbe accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 19 novembre, all’altezza dell’uscita di Vanzaghello lungo la Superstrada. Ad accorgersi di quanto successo una pattuglia della Polizia Stradale di Magenta, che stava percorrendo per i consueti controlli la Boffalora-Malpensa. Proprio all’altezza di Vanzaghello infatti hanno trovato il cervo steso a terra. Attorno dettagli che hanno fatto intuire ai poliziotti che era avvenuto un vero e proprio incidente. Forse un mezzo pesante ha centrato a pieno l’animale; poi però non si è fermato e non ha nemmeno allertato la Polizia Stradale, che al momento sta portando avanti tutte le indagini per capire la dinamica dell’incidente.

