Certificazioni online di nuovo disponibili sul sito del Comune di Legnano

Certificazioni online, il Comune di Legnano ha attivato la firma digitale del sindaco Lorenzo Radice.

Certificazioni online, ecco tutto quello che si può fare tramite Spid

Pertanto i cittadini possono di nuovo chiedere i certificati d’anagrafe attraverso l’area dedicata del portale comunale. Tramite Spid (con le credenziali rilasciate registrandosi dal portale) si può accedere ai servizi online della pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Il servizio online consente anche di consultare la propria posizione anagrafica, ottenere i certificati online (anche per i componenti del nucleo familiare) e utilizzare i modelli di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di notorietà.

“Presentiamoci negli uffici pubblici solo quando è indispensabile”

“La riattivazione della firma – commenta il primo cittadino – non è una semplice formalità, dal momento che serve a garantire i servizi online. Una prassi di per sé da incoraggiare e particolarmente utile nel corso di una pandemia che deve essere affrontata anche evitando, per quanto possibile, che le persone si assembrino, offrendo al virus occasioni di trasmissione. L’invito ai cittadini di Legnano resta sempre lo stesso: rispettiamo le norme anti Covid. Ma facciamo anche qualcosa in più. Per esempio, presentiamoci negli uffici pubblici solo quando è strettamente indispensabile e utilizziamo, in tutti gli altri casi, i servizi online. La lotta al virus passa anche da questo”.

