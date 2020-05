Cerro Maggiore ricorda Walter Tobagi nei 40 anni della sua morte FOTO

Cerro Maggiore ricorda Walter Tobagi nei 40 anni della sua morte, avvenuta il 28 maggio 1980.

Questa mattina, giovedì 28 maggio, a partire dalle 11 si è tenuta una breve cerimonia in corso di Walter Tobagi, giornalista del Corriere delle Sera morto il 28 maggio 1980 a Milano per mano di un gruppo terrorista.

Ogni anno dalla scomparsa del giornalista Cerro Maggiore lo ricorda sulla tomba di famiglia. Walter era sposato con una cerrese. Oggi, per i 40 anni della morte di Tobagi, erano presenti il sindaco Nuccia Berra, i Carabinieri, la Polizia locale e Gobbi, in rappresentanza del Corriere della Sera.

Hanno ricordato la sua grande passione per il giornalismo: era uno di quelli che si consumavano le scarpe per andare a cercare notizie. Sognava un mondo migliore e anche i familiari del giornalista invitato tutti a impegnarsi a fare qualcosa per poter cambiare la realtà.

