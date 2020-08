Cerro Maggiore piange Roberto Proverbio: il marito di Piera Mercedes Landoni si è spento ieri, lunedì 24 agosto 2020.

Cerro Maggiore in lutto per Roberto Proverbio

Si è spento nella giornata di ieri, lunedì 24 agosto 2020, Roberto Proverbio, marito di Piera Mercedes Landoni. Landoni è conosciuta per il suo lungo percorso politico e per il suo impegno sociale, attualmente è responsabile welfare e salute per il Partito Democratico della Città Metropolitana di Milano e consigliera comunale nella Giunta di Cerro Maggiore per la lista di minoranza Bene Comune.

Mercoledì le esequie

Chi volesse dare l’ultimo saluto a Roberto potrà farlo alla camera ardente dell’ospedale di Legnano (oggi, martedì 25 agosto 2020, dalle 11 alle 17 e domani, mercoledì 26 agosto 2020, fino alle 13.30). Il funerale si terrà mercoledi 26 agosto alle 15 nella chiesa parrocchiale SS. Cornelio e Cipriano a Cerro Maggiore.

