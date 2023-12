Cercano di scappare dalla Polizia locale: uno ubriaco, il secondo senza patente

Cercano di scappare dalla Polizia locale di Legnano: presi.

Cerca di scappare, era ubriaco

Gli agenti della Polizia locale di Legnano lo avevano visto mentre procedeva a forte velocità e facendo manovre pericolose all'altezza della bretella del nuovo ospedale, nella zona della Sp12. Nonostante l'alt impartito dagli agenti, l'automobilista ha continuato la sua corsa verso il centro cittadino. Ne è nato un breve inseguimento ed è stato bloccato. Il conducente è risultato in evidente stato di alterazione psicofisica: risultato positivo all'alcoltest con valori oltre i 2 grammi per litro, l'uomo, italiano e residente a Legnano, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il veicolo è stato sequestrato.

L'altro era senza patente

Il secondo episodio ha visto la pattuglia della Polizia locale intercettare un ciclomotore sospetto, con tanto di passeggero. Ma il conducente, visti gli agenti, è scattato, venendo bloccato poco dopo, dopo un breve inseguimento. Dagli accertamenti è risultato sprovvisto di patente di guida, la targa del ciclomotore era stata poi rubata ad un altro mezzo. Così l'uomo, maggiorenne, italiano e residente a Villa Cortese, è stato denunciato per falsità materiale, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.