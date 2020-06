Cercano di scipparla della collanina d’ora ma il marito li mette in fuga. Le vittime hanno riportato lievi lesioni.

Cercano di scipparla della collanina d’ora ma il marito li mette in fuga

Intorno alle 16.30 di sabato 27 giugno ad Arese, in via Gramsci, due individui con il volto travisato da caschi, a bordo di uno scooter Aprilia, hanno cercato di scippare della collanina in oro G. M. V. nata Romania nel 1973 e residente ad Arese in via Gramsci. Il colpo non è riuscito poiché il marito, M. S., nato a Milano nel 1962, nell’uscire dal box auto ha visto la scena ed ha ingaggiato una breve colluttazione con i ladri. I due malviventi sono riusciti a darsi alla fuga abbandonando sul posto lo scooter, sottoposto a sequestro insieme ad una maglietta e un casco usato dai malfattori. Le vittime hanno riportato lievi lesioni. Indagini in corso anche grazie all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

