Cercano di fuggire con la refurtiva: fermati e arrestati lungo la statale

Arrestati nel pomeriggio di ieri a Magenta, tre cittadini peruviani che avevano rubato la borsetta a una 79enne e avevano tentato la fuga lungo la Statale 36.

Cercano di fuggire con la refurtiva: fermati e arrestati

Nel pomeriggio di ieri 10 ottobre 2023, a Magenta, i Carabinieri hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un 32enne ecuadoriano pregiudicato, un 27enne peruviano irregolare sul territorio nazionale ed una 27enne italiana, in quanto alle 13 circa presso un supermercato di via Casorati a Novara, avevano sottratto con destrezza una borsa contenente vari effetti personali ad una 79enne italiana che stava caricando la spesa nel proprio veicolo.

I tre si erano poi dati alla fuga a bordo di un’autovettura in direzione Trecate. I militari della sezione Radiomobile di Abbiategrasso, ricevuta la nota di ricerca proveniente dalla centrale operativa di Novara, hanno intercettato il veicolo segnalato lungo la SP11 nel comune di Boffalora Sopra Ticino, ingaggiando un inseguimento ad alta velocità proseguito lungo la SS336 direzione Malpensa. I malfattori, dopo aver invertito la direzione di marcia, sono stati fermati in sicurezza a Magenta lungo la SS336 all’altezza della rotonda con la SP11 e definitivamente bloccati dai militari operanti dopo un ulteriore tentativo di fuga a piedi.

Recuperata tutta la refurtiva

La refurtiva, consistente in vari effetti personali, carte bancomat e somma contante pari a 500 euro prelevati indebitamente dal conto della 79enne, è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Gli arrestati sono stati anche deferiti per i reati di ricettazione in concorso e utilizzo fraudolento di carta di credito, ed accompagnati presso le camere sicurezza della Compagnia di Abbiategrasso.