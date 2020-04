Cercano di eludere i controlli per l’emergenza Covid-19: sanzionati e denunciati

Cercano di eludere controlli per l’emergenza Covid-19 della Polizia locale di Castano Primo: identificati, sanzionati e denunciati.

E’ stato deferito all’Autorità Giudiziaria un soggetto che la scorsa settimana si era dato alla fuga durante un controllo atto al rispetto delle restrizioni per l’emergenza Covid-19 di una pattuglia della Polizia locale di Castano Primo nella zona della stazione ferroviaria. Successivamente l’uomo è stato identificato ed arrestato da altra forza di polizia in quanto autore di altri reati. Gli sono state anche contestate dal Comando di Polizia locale Castanese le violazioni per il mancato rispetto della normativa di cui al D.L. 19/2020 Covid-19 con una sanzione amministrativa di 400 euro. E’ stato anche avviato il procedimento per chiederne al Questore il divieto di ritorno a Castano Primo da 1 a 3 anni oltre alla denuncia penale per il reato di cui all’art. 651 C.P per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

E’ stato invece sanzionato un automobilista che, seppur in stato di necessita, vedendo da lontano una pattuglia della Polizia locale impegnata in un posto di controllo nei pressi della via della Resistenza ha effettuato un’inversione vietata a norma del Codice della Strada cercando così di eludere il controllo. Prontamente raggiunto dopo un breve inseguimento, ha ammesso la malefatta e gli è stata così contestata la violazione.

