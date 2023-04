Cerca di rubare uno zaino, la vittima lo insegue: bloccato e arrestato

Cerca di rubare uno zaino a Legnano, la vittima lo insegue. E' successo a Legnano.

Cerca di rubare uno zaino, finisce nei guai

Ha approfittato dell'assenza, momentanea, della vittima. Ha afferrato lo zaino che c'era nel furgone e si è dato alla fuga. Ma la vittima stessa lo ha inseguito, è intervenuto poi un addetto alla sicurezza che l'ha bloccato. Poi l'arresto dei Carabinieri.

E' quanto successo la mattina di giovedì 13 aprile 2023, nella zona di Piazza Morelli a Legnano, vicino alle gallerie commerciali Cantoni. Erano circa le 7.30 quando un fattorino era arrivano con il suo furgone nel piazzale davanti all'Esselunga per consegnare del materiale in un negozio. E' sceso dal mezzo per effettuare la consegna, lasciando nell'abitacolo lo zaino contenente 250 euro e due cellulari. Tornando al furgone, dopo pochi secondi, ecco l'amare sorpresa: il fattorino ha notato un uomo che, dopo aver aperto lo sportello del mezzo, si era preso lo zainetto per poi dirigersi verso il centro commerciale. La vittima lo ha così inseguito per qualche decina di metri.

Il fuggitivo, per cercare di proseguire nella fuga, lo ha spintonato, ne è nata una piccola colluttazione. Intanto sul posto era arrivato un addetto alla vigilanza del centro che ha così bloccato il ladro, che ha cercato anche più volte di morderlo per tentare di scappare nuovamente.

L'arresto

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Loro ad aver prima identificato il ladro, risultato essere un 38enne tunisino, disoccupato e irregolare sul territorio nazionale. L'arresto è stato poi convalidato e per i 38enne è stato emesso il divieto di dimora a Legnano.