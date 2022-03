Cerca di rubare il portafoglio a un cliente e spintona la security: arrestato

LEGNANO

E' successo nel supermercato Esselunga delle Cantoni in pieno centro; è stato arrestato dai Carabinieri

Cerca di rubare il borsellino a un cliente, poi spintona la security; è successo all'Esselunga delle Cantoni di Legnano.

Cerca di rubare portafoglio e spintona l'addetto alla sicurezza

Prima ha cercato di sfilare il portafoglio di un cliente poi per fuggire ha spintonato una addetto della security. Poi la sua corsa è finita in quanto è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri. Pomeriggio movimentato quello di martedì 15 marzo 2022 all'interno del supermercato delle Gallerie Cantoni, in pieno centro cittadino. Un uomo di 36 anni è entrato nel centro come un normale cliente. Poi ha messo gli occhi su un 25enne che stava facendo la spesa. Gli si è avvicinato cercando di rubargli il portafoglio, una volta afferrato si è dato alla fuga spintonando anche un addetto alla sicurezza.

L'arresto

Ma il fuggitivo non è andato lontano in quanto i Carabinieri, giunti sul posto, l'hanno fermato. Ieri, giovedì, si è svolto il processo per direttissima nell'aula del Tribunale di Busto Arsizio: l'arresto è stato convalidato e l'uomo avrà ora l'obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria.