Cerca di rubare pantaloni e giubbotto da un box, arrestato

Cerca di rubare all'interno di un box a San Vittore Olona: arrestato.

Cerca di rubare in un box

I Carabinieri erano stati allertati dalla segnalazione di un cittadino, che aveva appena notato un uomo sospetto nella zona dei box del suo condominio. I militari sono arrivati in pochi istanti e l'hanno bloccato. E' quanto successo stanotte in via Piave, a San Vittore Olona. Poco dopo la mezzanotte un residente aveva notato un tizio vicino ai garage, dando così l'allarme.

L'inseguimento e l'arresto

Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri di Legnano. Dopo un breve inseguimento hanno bloccato e arrestato l'uomo: si trattava di un 37enne marocchino che aveva appena rubato un paio di pantaloni e una giacca da motociclista da un garage. Inoltre addosso aveva un piede di porco (del quale aveva cercato di disfarsi durante la fuga), un taglierino e un coltellino multiuso. La refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario.