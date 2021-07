Cerca di rubare cibo e altra merce nascondendolo nei vestiti: arrestata

Cerca di rubare cibo e altri prodotti all'Esselunga di Legnano: arrestata dalla Polizia di Stato.

Cerca di rubare al supermercato

Era entrata nel supermercato Esselunga che si affaccia su Corso Sempione a Legnano. Ha preso alcuni generi alimentari e altri prodotti, per un valore totale di circa 170 euro, e ha cercato di portarseli via senza pagare nascondendoli in parte nella borsa e parte nei vestiti che aveva addosso. Ma è stata vista da un addetto alla sicurezza che ha allertato la Polizia di Stato, subito intervenuta sul posto.

L'accaduto

Il fatto è accaduto lunedì 19 luglio 2021, intorno alle 9.20. La donna, 50enne della provincia di Lodi, ha provato a sottrarre la merce; quando ha oltrepassato le casse, è stata bloccata dalla security. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, è scattato l'arresto per tentato furto aggravato. La volante era impegnata in un servizio di prevenzione e controllo del territorio.