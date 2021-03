Cerca di rubare un furgone dopo aver sottratto una bici: arrestato

Cerca di rubare un furgone dopo aver sottratto una bici a Legnano: arrestato dalla Polizia di Stato.

Cerca di rubare un furgone, preso

Prima aveva rubato una bici, poi ha provato anche con un furgone. Gli è andata male ed è stato arrestato dalla Polizia di Stato. E’ quanto accaduto questa notte a Legnano. Intorno alla mezzanotte, alla Centrale operativa era arrivata la chiamata di alcuni cittadini che raccontavano di un individuo che aveva rubato una bici, forzandone i dispositivi di sicurezza: scoperto, si era ribellato al proprietario della bicicletta riuscendo a scappare.

Il tentato furto del furgone

I poliziotti sono arrivati in via Curtatone quando hanno notato il fuggitivo: si trovava sul cassone di un furgone, con giù il busto all’interno del veicolo. E’ stato fermato, scalciando contro gli agenti. Bloccato, gli è stato sequestrato anche materiale utile per scassinare.

Portato in commissariato, il giovane, di origini tunisine e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato