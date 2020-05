Cerca di rubare un camper parcheggiato, arrestato

Cerca di rubare un camper in via Bologna a Canegrate, arrestato dai Carabinieri.

Quando i militari sono arrivati sul posto l’hanno visto armeggiare fuori dal mezzo e scappare. Sì perchè quel 28enne, originario del Marocco e senza fissa dimora, stava cercando di rubare quel camper parcheggiato. E’ successo ieri notte, intorno alla 1.30, in via Bologna a Canegrate. Ad assicurare il giovane alle giustizia sono stati i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Legnano guidata dal Maggiore Alfonso Falcucci; loro ad aver arrestato il 28enne per tentato furto aggravato.

Ricevuta la segnalazione dell’individuo che stava tentando di forzare un camper lasciato in un’area vicino alla strada, la centrale operativa della Compagnia ha inviato la pattuglia. I Carabinieri, appena arrivati, hanno sorpreso il giovane che ha cercato di fuggire. I militari hanno accertato che era stata forzata la portiera destra del mezzo, di proprietà di un 61enne canegratese. Inoltre era stato rotto il deflettore, forse perchè non era riuscito ad aprire la portiera. All’interno, oltre ai vetri infranti, vi erano anche segni del tentativo di spaccare l’accensione del camper: obiettivo era quello di rubarlo, ma il piano del ladro è naufragato grazie all’arrivo degli uomini dell’Arma. Bloccato, il 28enne è stato arrestato e portato in Comando per i rilievi fotografici e le impronte digitali.



