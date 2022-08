Cerca di rubare una tv, poi scappa con le sigarette: arrestato

Cerca di rubare una tv, poi ci riesce con una stecca di sigarette: preso dai Carabinieri a San Vittore Olona.

Tenta il furto di una tv, poi fuga con le sigarette

Ha cercato di rubare un televisore ma è stato scoperto dal proprietario. Così è entrato in un bar scappando poi con una stecca di sigarette. Ed è qui che i Carabinieri della stazione di Cerro l’hanno bloccato e arrestato per furto. E’ quanto successo nel pomeriggio di martedì a San Vittore. Erano circa le 15 quando un 41enne, residente a Canegrate, è arrivato nella zona dei mulini. Qui ha puntato dritto al Mulino Cozzi: è riuscito a entrare in un’abitazione del mulino, mettendo le mani di un televisore. Con la tv con sè ha cercato di allontanarsi ma è stato scoperto dal padrone di casa, così ha dovuto lasciare la refurtiva e scappare lontano.

Pochi istanti dopo ha colpito invece in un bar di via Leopardi. Tutto è durato pochi istanti. Una volta entrato nel locale, ha afferrato una stecca di sigarette per poi cercare di far perdere le sue tracce.

L'arrivo dei Carabinieri e l'arresto

Ma non aveva fatto i conti con i Carabinieri che, allertati, lo stavano cercando. Ed è così che lo hanno rintracciato a Canegrate, fuori dalla sua abitazione, in sella alla bicicletta. Con sè aveva proprio la stecca che aveva rubato poco prima nel bar sanvittorese. Per il 41enne canegratese è scattato l’arresto per furto in abitazione e in attività commerciale.

La mattina successiva, in udienza, l’arresto è stato convalidato e per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.