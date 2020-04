Cerca di rubare nel deposito del luna park: arrestato

Cerca di rubare nel deposito del luna park: in manette è finito un 42enne tunisino che aveva cercato di mettere a segno un colpo in piazza Primo Maggio.

Cerca di rubare nel deposito del luna park

Ha cercato di mettere a segno un furto in un deposito del una park. Ma è stato sorpreso prima da proprietario e poi dai Carabinieri: verso di loro ha gridato frasi ingiuriose. Ha cercato di scappare ma è stato prima bloccato e poi arrestato.

E’ quanto successo ieri notte a Legnano. Il fatto è accaduto in Piazza Primo Maggio. Un uomo, 42 anni di origine tunisina, senza fissa dimora, ha cercato di asportare del materiale del luna park da un deposito che si trova nella piazza. I suoi rumori sono stati però sentiti dal giostraio che ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Vista la pattuglia il 42enne ha inveito contro i militari per poi cercare la fuga. Ma gli uomini dell’Arma sono stati più veloci di lui: l’hanno raggiunto e fermato. Per lui è scattato l’arresto e dovrà ora rispondere di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

