Cerca di rapirle il cane mentre passeggia al Parco Castello: è successo a Legnano.

Era arrivata al parco insieme al suo cane, che si è messo a scodinzolare contento sui prati.

Poi un uomo si è avvicinato al quattrozampe che, inizialmente, sembrava volesse accarezzarlo.

Ma, dopo qualche istante, ha cercato di prenderlo in braccio, provocando la reazione del cane stesso che si è spaventato. E così ha afferrato il cane e ha iniziato a scappare per portarselo via.

A evitare il rapimento del cane è stata la prontezza della sua padrona che è riuscita a raggiungere il fuggitivo e a sfilargli via il cagnolino.

L’accaduto

