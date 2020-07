Cerca di dormire sul pullman dopo una notte di bagordi: finisce in ospedale

Cerca di dormire sul pullman dopo una notte di bagordi: il giovane è stato notato su un bus di linea in piazza del Popolo a Legnano. Le sue condizioni sembravano gravissime, è finito in ospedale.

Cerca di dormire sul pullman, arrivano i soccorsi

Lo hanno visto sdraiato sui sedili di un bus di linea in Piazza del Popolo a Legnano. Sembrava essere in condizioni gravissime. Per questo sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa. E’ quanto successo questa mattina, venerdì 10 luglio 2020, intorno alle 8.

Protagonista della vicenda un 24enne, di origine senegalese. Il giovane era reduce da una notte dove aveva esagerato un po’, era sfinito e in stato confusionale. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure sul posto, poi il ragazzo è stato caricato sull’ambulanza e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice giallo.

