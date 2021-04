Mattinata complicata al centro prelievi dell’ospedale di Magenta: nonostante il sistema di prenotazione “Zero coda”, circa un centinaio di persone in sala e attese di quasi un’ora

Centro prelievi del Fornaroli, sistema “Zero coda” in tilt

Inceppamento nel sistema di prenotazione “Zero coda” del centro prelievi dell’ospedale Fornaroli di Magenta, dove questa mattina si è registrato un anomalo assembramento di circa un centinaio di pazienti. Tutto normale agli sportelli di cassa e accettazione, poi quando si accede all’area di attesa, qualcosa evidentemente oggi non ha funzionato a dovere con il sistema di prenotazione digitale che dovrebbe garantire un orario di accesso certo anche per evitare la presenza di troppe persone nella medesima sala. Sei i box prelievo disponibili, con operatrici al desk e infermiere che hanno operato senza sosta. Ma tra prenotazioni “Zero coda” e prenotazioni “normali” si sono accumulati anomali ritardi anche di un’ora, portando all’indesiderato effetto-assembramento, con persone in attesa anche in piedi e a distanza ravvicinata. Alcuni cittadini segnalano inoltre che non sarebbe stata loro verificata la temperatura all’accesso nella struttura.