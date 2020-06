Centro Pertini chiuso, la minoranza chiede spiegazioni

Centro sportivo chiuso durante l’estate, la minoranza chiede la convocazione urgente della commissione consiliare con la presenza dell’assessore allo Sport e del gestore del centro intitolato a Sandro Pertini.

Centro sportivo Pertini chiuso

«Il centro sportivo si arrende e va il lockdown. Il Centro Sportivo comunica che per il perdurare delle restrizioni, la chiusura totale dal 22.02.2020 a causa del Covid-19, nonostante tutta la forza e l’energia che abbiamo messo nell’arrivare fino qua, ci troviamo costretti a mettere il Centro in lockdown. Abbiamo preso questa decisione nonostante la voglia e l’entusiasmo di riaprire un’eccellenza del nostro territorio e di tutto il nord-ovest in quanto non riusciamo più a far fronte alle spese essendo ad incassi zero e senza aiuto alcuno tutto ciò è molto difficile. Siamo certi che comprenderete e speriamo di rivederci a settembre!» Questa comunicazione, apparsa lo scorso 27 maggio sui social media dell’imponente struttura gestita dall’associazione sportiva di arti marziali Dojo Yohkon, ha ovviamente scatenato le polemiche.

La minoranza chiede spiegazioni

Dopo che la passata estate sono saltate tutte le feste popolari e le sagre abitualmente organizzate all’interno del centro, quest’anno la notizia è che il centro non riaprirà neanche. La chiusura causa covid ha azzerato gli incassi, ma non le spese per la gestione dell’imponente struttura. Ora, per la riapertura, andrebbe garantito un ulteriore sforzo economico per applicare le normative dedicate al distanziamento sociale e alla prevenzione.

Ora la minoranza consiliare composta dai consiglieri Marco Cardillo, Renato Laviani, Christian Gambini, Rosalba Locati, Renato Tiraboschi e Saverio Verbari ha protocollato, compatta, una richiesta urgente rivolta alla presidente della Commissione consiliare Scuola, Cultura e Sport Veronica Urso per la convocazione della stessa.

Audizione del gestore

«Vista la comunicazione sui social media da parte del gestore del Centro Sportivo Sandro Pertini relativamente la cihusura della struttura sino a settembre 2020, chiediamo di voler procedere alla convocazione della Commissione consiliare disponendo come oggetto la «gestione del Centro Sportivo Sandro Pertini 2020. Al fine di ottenere chiarimento in merito al contenuto delle dichiarazioni pubblicate si chiede l’audizione del gestore del centro, dell’assessore alla delega allo Sport Fabio Meazza e del funzionario d’area». L’obiettivo è quello di ottenere chiarimenti in merito alla decisione di tenere chiuso per tutta l’estate il Sandro Pertini, ma anche di comprendere che tipo di proposte la giunta comunale ha fatto e intende fare per riuscire a sostenere il gestore in questa situazione estremamente critica. Proposte che, sino ad ora, non sono riuscite evidentemente a mettere sul piatto quanto necessario per riaprire il centro.

