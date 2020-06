Centro Melograno, per ripartire serve il supporto dei soci

Una fortissima voglia di ripartire con le tradizionali attività, ma con la consapevolezza di dipendere dalla situazione sanitaria generale.

Centro Melograno

Lunedì 22 giugno si è riunito per la seconda volta, dopo il forzato periodo di lockdown causato dal Covid 19, il Comitato di Gestione del Centro Anziani «Il Melograno». L’oggetto della riunione? Gettare le basi delle prossime attività in vista della ripartenza che si spera possa avvenire sin dal prossimo autunno, e comunque entro la fine del 2020. Tutto ovviamente dipenderà da come evolverà la situazione sanitaria. Però il Comitato fa un atto di fiducia e di speranza, e comincia a lavorare in questa prospettiva. Durante la riunione sono state analizzate tutte le varie attività ricreative e culturali sin qui svolte nell’ambito dell’associazione, con l’obiettivo di ottimizzarle ed eventualmente integrarle con altre, al fine di poter fornire ai «diversamente giovani» di Cornaredo una struttura sempre più adeguata alle loro esigenze e necessità.

Per ripartire serve il supporto dei soci

Proprio in quest’ottica futura, lunedì 29 una delegazione del Comitato parteciperà a un incontro, richiesto dall’Amministrazione comunale, con i responsabili dei Servizi sociali per valutare la pianificazione delle future attività. Inoltre il Comitato di gestione, che ritiene prioritario il ripristino del servizio di Volontariato nella portineria dell’Associazione, sollecita la sensibilità di tutti gli associati che hanno a cuore il significato e l’importanza di questa attività.

L’impegno del servizio in portineria richiede la disponibilità di «una sola mezza giornata al mese». Chiunque avesse interesse nel donare un poco del proprio tempo, può contattare telefonicamente la responsabile del servizio, la signora Rosanna Maggioni, che spiegherà nel dettaglio le modalità operative per offrire il proprio contributo.