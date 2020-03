Centro Le Mimose, a breve i lavori di riqualifica

Centro Le Mimose, la firma della convenzione per i lavori di riqualifica risale a dicembre 2019, ma non sono partiti.

Centro Le Mimose, a breve i lavori

Parcheggio pieno di buche, negozi che continuano a chiudere o cambiare: la situazione in cui si presenta il Centro Commerciale Le Mimose, col passare degli anni, ha subito un continuo e costante degrado. Inoltre i lavori di sistemazione, promessi dalla Giunta, stentato a partire. Nel dicembre 2019, infatti, è stata firmata la convenzione per la riqualificazione. Ora l’assessore al Commercio

Roberta Tellini ha assicurato che: «E’ tutto pronto e manca davvero poco. Gli operai volevano aspettare che si assestasse il tempo, perché devono fare i fondelli e non dev’essere né troppo freddo

né troppo caldo». Potete leggere l’articolo completo sul numero di Settegiorni in edicola o nella versione sfogliabile.

Torna alla home