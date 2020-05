Centro Ginetta Colombo: “Da noi nessun decesso”. I 69 morti sono stati nella rsa L’Oasi e Cottolengo

Centro Ginetta Colombo, la struttura che accoglie gli anziani a Cerro Maggiore afferma: “Da noi nessun decesso”. I 69 morti avvenuti da inizio anno si sono registrati nelle rsa L’Oasi di Cantalupo e Cottolengo.

Centro Ginetta Colombo, “da noi nessun ospite deceduto”

“Da noi nessun ospite deceduto”. E’ quanto precisano dal Centro Ginetta Colombo, struttura di piazza Concordia a Cerro Maggiore che accoglie anziani. La precisazione arriva all’indomani dell’articolo riguardante i 69 decessi avvenuti nelle rsa in paese. Sempre dal Ginetta Colombo fanno sapere che non si sono registrati casi di contagio tra gli ospiti (decessi nella struttura non si erano registrati neanche nel 2019).

I 69 decessi si riferiscono alle rsa presenti in paese ossia L’Oasi di Cantalupo e il Cottolengo del capoluogo.

