Centri estivi: un questionario per verificare le esigenze

Centri estivi di Arese un questionario per verificare il bisogno educativo e l’interesse per la fascia da 3 a 13 anni.

Centri estivi, questionario ai cittadini

In coerenza con le linee guida recentemente emanate dal Governo, il Comune di Arese sta avviando l’organizzazione dei centri estivi per bambini/ragazzi in età 3-13 anni per rispondere alle necessità delle famiglie mediante una nuova progettazione educativa che tenga in considerazione le prescrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus (Fase 2) e i bisogni educativi dei bambini/ragazzi. Le attività estive saranno organizzate tenendo in considerazione le seguenti due priorità: tutela della salute e bisogno di socialità e gioco.

Servizio asilo nido

Per il servizio asilo nido, si è già conclusa la fase di sondaggio per rilevare l’interesse da parte delle famiglie e si è in attesa dei provvedimenti da parte del Governo per la riapertura estiva. Per le attività estive sulla fascia 3-13 anni, con l’obiettivo di definire gli aspetti più operativi dei servizi, si chiede alle famiglie aresine di compilare un semplice e veloce questionario al fine di verificarne il bisogno educativo e l’interesse rispetto alla frequenza del centro estivo per l’Infanzia (3-6 anni) e/o per la Primaria/Secondaria (6-13 anni).

Il questionario si può compilare on line al seguente link: https://tinyurl.com/y8pthlp3. La scadenza è fissata a mercoledì 27 maggio 2020. Successivamente, saranno pubblicate le informazioni in merito al servizio estivo, alle modalità e ai termini di iscrizione on line.

Torna alla home