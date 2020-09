Centri estivi, ecco il bando per il rimborso

Attivo il bando per l’erogazione di un rimborso per le spese sostenute per la partecipazione di bambini e adolescenti ai centri estivi durante l’estate 2020. Per l’erogazione dei bonus è stato messo a disposizione un fondo di 30.000 euro, le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre.

Centri estivi, il commento del sindaco