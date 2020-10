Centauro ignora l’alta dei vigili: sanzioni e decurtazione dei punti

Centauro spericolato ignora l’alt dei vigili ma viene comunque individuato anche grazie alle telecamere. Qualche giorno fa, nel pomeriggio, un posto di blocco della Polizia Locale di Magenta in via Milano è stato totalmente ignorato da un motociclista che ha accelerato e sollevato la ruota anteriore, come per nascondere la targa posteriore.

Centauro ignora l’alta dei vigili

La pattuglia non ha perso tempo, mettendosi sulle tracce del motociclista e, in zona ospedale, è riuscita ad intercettarlo e ad annotarne la targa prima che il centauro riuscisse a far perdere le sue tracce nel traffico cittadino lanciandosi sulla via Milano in direzione Corbetta. Subito sono state avviate le indagini, per risalire all’identità del proprietario del motociclo: in ausilio è arrivato il sistema di videocamere posto in via Milano per il controllo dei transiti veicolari ed è stato infatti possibile tracciare i passaggi effettuati in entrata ed in uscita dalla città a velocità elevate.

Le violazioni

Lunga la lista delle violazioni contestate, per cui sono stati compilati i verbali del Codice della Strada ed emesse le sanzioni accessorie previste. Tolti anche alcuni punti. A carico del centauro, a seguito di accertamenti, sono risultati diversi precedenti di polizia.

TORNA ALLA HOME