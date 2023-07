Attimi di paura nella tarda serata di ieri, mercoledì 5 luglio a Magenta per un centauro di 46 anni.

Brutta caduta per un centauro, soccorso in codice rosso

L'uomo si trovava alla guida del suo motociclo lungo la via Matteotti, la strada che costeggia la piazza Mercato, quando attorno alle 23.15 sarebbe caduto a terra.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti e non si capisce se l'uomo abbia fatto tutto da solo o meno. La situazione però è parsa inizialmente molto grave tant'è che sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso e i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

L'intervento di Carabinieri e 118

Mentre i militari hanno provveduto a rilevare il sinistro, il personale del 118 si è invece occupato del centauro e, dopo averlo stabilizzato, l'ha portato all'ospedale di Legnano attorno alle 00.25.

Il 46enne si trova ora nel nosocomio legnanese in attesa di ricovero in ambito chirurgico.