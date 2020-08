Centauri feriti e tre giovani in ospedale

Incidente nella notte ad Abbiategrasso. Intorno all’1.20 del 26 agosto, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia cittadina, auto e moto si sono scontrate.

Centauri feriti

Ad avere la peggio due persone di 63 e 64 anni, entrambe finite all’ospedale di Magenta in coice giallo. Le loro conizioni, però, hanno inizialmente destato grande preoccupazione da parte dei sanitari: sul posto, in codice rosso, erano giunte un’ambulanza e l’elisoccorso.

Paura a Gaggiano

Intorno alle 22.30 di martedì 25 agosto, spavento per un 18enne in via Carroccio a Gaggiano, caduto dalla sua moto. Sul posto in giallo, sono giunti Carabinieri e ambulanza. Le sue conizioni non sono risultate gravi ed è stato portato in verde al pronto soccorso.

Giovani in ospedale

Poco prima a Rho, un’automobile è finita contro un ostacolo, a Rho, in via Magenta. coinvolti due giovani di 20 e 29 anni: i militari ella stazione di Rho chiariranno la dinamica dei fatti, per le vittime serata terminata all’ospedale Sacco in codice giallo.

