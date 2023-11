Cena di famiglia a base di pizza? No, di cocaina. E scoppia la lite furibonda

Cena di famiglia a Legnano a base di cocaina. Scoppia la lite, risolve tutto la Polizia di Stato.

A tavola niente pizza ma ...cocaina

Se qualcuno immagina una famiglia a cena, la sera di sabato, penserebbe che si ordini una pizza. In realtà quella famiglia di Legnano aveva ordinato della cocaina. Protagonisti della vicenda sono un uomo, la sua compagna e il figlio di quest'ultima. Abitano in Corso Garibaldi, nel pieno centro cittadino. I tre sono tutti italiani: l'uomo, 54 enne, la donna di 36 anni e suo figlio di 20. La notte di domenica, intorno alle 3.30, si trovavano tutti e tre insieme in casa. Verso l'ora di cena, anzichè ordinare una pizza, i tre hanno deciso di farsi recapitare a casa tre dosi di droga droga, per la precisione della cocaina che la donna ha comprato pagandola con dei profumi.

La lite furibonda

Quando la droga è arrivata sul tavolo, i tre hanno iniziato a consumarla. All'improvviso il 54enne è andato su tutte le furie. Il motivo? Secondo lui il ragazzo si era preso anche la sua parte di sostanza stupefacente. Colpa che poi aveva dato anche alla donna. Donna che, da quanto ricostruito dalla Polizia subito intervenuta per sedare gli animi, sarebbe stata presa per il collo dal compagno. I poliziotti sono riusciti ad evitare guai ben peggiori ed è stata avviata la procedura del Codice rosse, iniziativa a tutela delle donne vittime di violenza.