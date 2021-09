Schianto nella notte in via Fratelli Cervi ad Abbiategrasso: cedono le radici di un pino marittimo di quaranta anni. Nessun ferito

Cedono le radici, un albero si abbatte sul vialetto di un cortile

Nessun evento meteorologico particolare per giustificare quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, quando uno dei pini marittimi che da quaranta anni adornano il giardino del condominio al civico 27 di via Fratelli Cervi ad Abbiategrasso si è schiantato al suolo. L'albero non risultava nemmeno in cattive condizioni. Eppure le radici hanno ceduto, strappandosi e provocando la caduta di tutto il tronco, che è andato ad abbattersi in parte sul vialetto del giardino condominiale adiacente. Per liberare l'area e metterla in sicurezza sono giunti i Vigili del fuoco: la caduta dell'albero è stata rallentata dal tronco di un altro esemplare e dalla siepe che separa i due cortili. In quel momento ad ogni modo nessuno stava percorrendo il vialetto e non si sono registrati feriti.