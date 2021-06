Ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri a Morimondo per la segnalazione di un ciclista. Ma quella nelle acque del Naviglio non era un'auto, bensì una tenda.

"C'è un auto nel Naviglio": arrivano i soccorsi, ma era solo... una tenda

Un'ambulanza, un'automedica, i vigili del fuoco ed i carabinieri intervenuti con la massima celerità questa mattina poco dopo le 9.30 in zona Cascina Conca a Morimondo per la segnalazione di un ciclista che aveva riferito di aver visto un'automobile tra le acque del Naviglio grande. Niente di tutto questo: si è ben presto capito che l'oggetto visto dal ciclista era in realtà una tenda gonfia d'aria. Per scrupolo i soccorritori hanno verificato che nei paraggi non ci fosse qualche persona in difficoltà, poi l'allarme si è definitivamente sgonfiato.