C'è anche un magnaghese fra i feriti dell'attentato di Tel Aviv

C'è anche un cittadino di Magnago tra gli italiani coinvolti nell'attentato terroristico di Tel Aviv, costato la vita al 35enne romano Alessandro Parini.

Un ferito di Magnago a Tel Aviv

Si tratta di Luca Maschio, che venerdì 7 aprile è rimasto ferito solo lievemente nell'attacco messo a segno da Yousef Abu Jaber, arabo isreaeliano di 45 anni che poco dopo le 21.30 ha lanciato la sua auto a tutta velocità sul lungomare, che a quell'ora era molto affollata. Maschio è già rientrato in Italia e, contattato dalla Rai, ha spiegato che non intende rilasciare dichiarazioni perché gli investigatori israeliani hanno chiesto di non parlare della vicenda.

E' ancora ricoverato in Israele invece Roberto Nicoli, 39 anni, originario di Gandino ma residente a Bergamo, che ha riportato ferite serie e ha subito due interventi chirurgici.