Cavo elettrico si stacca e incendia il bosco

PARABIAGO

E' successo in via Olona, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Cavo elettrico si stacca e provoca l'incendio di un bosco: è successo a Parabiago.

Cavo elettrica brucia un bosco

Un cavo elettrico che si stacca e, cadendo a terra, incendia il bosco circostante. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 marzo 2022, a Parabiago. Erano circa le 18.30 quando da un palo dell'alta tensione che si trovava in via Olona si è staccato un cavo, che è finito di sotto. Qui ha trovato un'area boschiva e sono scoppiate le fiamme.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno: per motivi di sicurezza, essendo il cavo ancora in tensione, i pompieri hanno domato le fiamme circoscrivendolo con dei muri di sabbia. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza. E' poi intervenuta l'azienda elettrica per il ripristino della corrente.