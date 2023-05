Cavallo cade nel canale, salvato dai pompieri

Cavallo cade in un canale a Buscate.

Cavallo scivola e cade nel canale

Si trovava su un terreno di Buscate. Poi all'improvviso si è avvicinato a un canale e vi è scivolato dentro. Momenti di paura quelli che si sono vissuti la sera di ieri, martedì 2 maggio 2023. Erano circa le 19.15 quando l'animale si trovava in un prato lungo via D'Aquisto. A un certo punto si è avvicinato al corso d'acqua ed è finito a mollo. Alcune persone presenti sul posto hanno subito notato l'equino in difficoltà e hanno chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati, con un mezzo, i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che si sono subito messi al lavoro: individuato il cavallo, lo hanno imbragato con le corde che avevano a disposizione. Così sono riusciti a riportarlo sulla terra ferma. L'animale, sano e salvo, è stato così riaffidato al suo padrone.