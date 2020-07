Cavallo a spasso… ma dove è finito? Si spera sia tornato dai padroni.

Questa mattina intorno alle 9.30 Polizia locale e Carabinieri sono stati allertati da diversi cittadini perché un cavallo era a spasso per le vie del centro di Pregnana Milanese. Per tutta la mattina le Forze dell’ordine hanno battuto tutte le aree cittadini ma senza trovare l’equino. Sono state contattate anche le persone e le attività note perché in possesso di cavalli nel territorio. Nonostante le intense ricerche, del cavallo neanche l’ombra. Si pensa, e si spera, sia tornato dai padroni.

