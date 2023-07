Cavalli, asinelli e paperotte a spasso per Rho, li recuperano gli agenti della Polizia Locale

Asinelli, paperotte e cavalli a spasso per Rho. A recuperarli ci pensano gli agenti della Polizia Locale allertati dai cittadini. E’ stata una mattinata movimentata quella di oggi, mercoledì per gli uomini del Comando di Corso Europa chiamati da diversi cittadini che hanno segnalato la presenza degli animali che causavano problemi alla viabilità.

Asinelli al pascolo tra viale dei Fontanili e via Sesia

La prima segnalazione alle 7 quando un cittadino ha allertato il centralino della Polizia Locale segnalando la presenza di 5 asini che camminavano tranquillamente tra viale dei Fontanili e via Sesia. Gli agenti arrivati sul posto si sono improvvisati «pastori» riuscendo a dirigere gli asinelli nel cortile di una grande azienda di trasporti dove sono poi stati recuperati dal proprietario.

Cavalli sul ponte che porta a Cascina Ghisolfa

Finito il servizio per il recupero degli asinelli, gli agenti rhodensi sono stati chiamati, sempre nella zona di San Martino da un cittadino che, passando sul ponte dell’autostrada, all’altezza di Cascina Ghisolfa ha notato la presenza di tre cavalli che camminavano tranquillamente per strada, in mezzo alle auto. Cavalli di proprietà dell’allevatore che aveva appena recuperato gli asini. L’uomo è stato sanzionato per omessa custodia di animali.

Una famiglia di papere a spasso per via Lura

L’ultima chiamata alle 10.30 del mattino in via Lura. Qui i residenti hanno segnalato al centralino della Polizia Locale la presenza di una famiglia di paperotti, probabilmente usciti dal torrente Lura che camminava per strada. Le paperotte sono state recuperate e portate dagli agenti rhodensi all’oasi del wwf di Vanzago.

Recuperata anche una tartaruga nel centro cittadino

Nei giorni scorsi, gli agenti rhodensi avevano recuperato in una strada del centro cittadino una tartaruga anch’essa consegnata ai responsabili dell’oasi vanzaghese.