Cava e Parco del Roccolo: Cucchi chiede un monitoraggio della fauna

Cava e Parco del Roccolo, il consigliere metropolitano in quota Lega, Raffaele Cucchi, presenta un’interrogazione per chiedere spiegazioni in merito al monitoraggio faunistico.

Cava e Parco del Roccolo: la richiesta di Cucchi

A nome del gruppo consiliare metropolitano della Lega, Raffaele Cucchi presenta un’interrogazione urgentissima al sindaco di Città Metropolitana Beppe Sala per fare chiarezza sull’assenza di monitoraggio faunistico prima dell’inizio dell’attività estrattiva nell’ambito Ate11.

La protezione degli animali

L’attività estrattiva sarebbe, infatti, subordinata a un monitoraggio faunistico che metta in sicurezza e protezione eventuali specie animali presenti nell’ambito, un provvedimento che non si comprende se sia stato realmente attivato. Infatti, a seguito della segnalazione a Città Metropolitana da parte del Parco del Roccolo sulla presenza di Lucanus Cervus (Cervo Volante) e relativa richiesta di designazione di zone speciali di conservazione di questa specie da proteggere, non si è ottenuta risposta. Da qui l’intervento del consigliere metropolitano Raffaele Cucchi che chiede a Città Metropolitana di sapere se, prima dell’inizio attività presso la cava in oggetto, sia stato effettuato il monitoraggio faunistico previsto, oltre a conoscere le motivazioni per le quali la richiesta e nota del Parco del Roccolo non abbia avuto risposta fino ad oggi e di conoscere cosa intende fare Città Metropolitana in merito alla tutela del Cervo Volante, oltre che i motivi per i quali non sia stata valutata la sospensione dei lavori avviati alla luce di quanto emerso.

Le parole di Cucchi

“La presentazione di questa interrogazione intende richiamare Città Metropolitana sulla fondamentale importanza delle misure da rispettare a protezione dell’ambiente e della fauna, così come previsto dagli accordi dettati dal decreto di V.I.A. – ha detto – Troviamo grave che a luglio non si sia dato seguito con risposta alle osservazioni sollevate dal Parco del Roccolo e, ancora più grave, che su una vicenda da di per sé complicata, venga a mancare la massima attenzione per il territorio. Avere cura dell’ambiente e della fauna è un dovere di conservazione di habitat naturali che abbiamo tutti, a maggior ragione coloro che sono chiamati ad amministrare e regolamentare l’ambiente che è di tutti. Confidiamo in una celere risposta da parte del sindaco Metropolitano che possa rassicurare in merito alle richieste avanzate dal Parco del Roccolo”.

