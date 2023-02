I carabinieri catturano Massimiliano Sestito il killer della 'ndrangheta evaso dai domiciliari

I carabinieri della catturandi di Milano comandati dal Capitano Domenico Rana unitamente a quelli della compagnia di Rho diretta dal Capitano Giuseppe Santoro con il supporto dei colleghi di Napoli hanno catturato nel pomeriggio di oggi il killer della 'ndrangheta Massimiliano Sestito, evaso dai domiciliari a Pero, nella notte tra lunedì e martedì.

Arrestato nel tardo pomeriggio di oggi presso la stazione circumvesuviana di Sant'Anastasia

La cattura nel tardo pomeriggio di oggi. Sestito è stato rintracciato presso la stazione circumvesuviana di Sant'Anastasia, poco lontano dal capoluogo partenopeo, con la collaborazione e il supporto dei carabinieri di Napoli. L'uomo, che non era armato, quando si è reso conto che i carabinieri lo avevano individuato e braccato ha cercato di scappare. Ma è stato un tentativo inutile.

Originario di Rho ha ucciso un carabiniere e un boss della Mafia

Il 52enne originario di Rho era già stato condannato a 30 anni per l’omicidio dell'appuntato dei carabinieri Renato Lio, ucciso il 20 agosto 1991 durante un posto di blocco a Soverato, in provincia di Catanzaro. Poi, nel 2013, un nuovo omicidio: quello del boss Vincenzo Femia esponente di spicco nel panorama criminale della Capitale, ucciso da un commando il 24 gennaio in località Castel di Leva, all'estrema periferia di Roma

Era già evaso una volta non rientrando in carcere

Esperto di evasioni Sestito era già fuggito nell'agosto del 2013, quando non era rientrato dalla semilibertà nel carcere romano di Rebibbia, era stato poi riarrestato mentre si trovava nel Salernitano. E' ritenuto esponente della cosca "Iezzo Chiefari Procopio".

I complimenti del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi

"Complimenti all'Arma dei Carabinieri per la cattura di Massimiliano Sestito, pericoloso esponente della 'ndrangheta evaso dagli arresti domiciliari lo scorso 30 gennaio". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando "l'importanza di una operazione che ha consentito di interrompere in tempi brevi la latitanza del criminale