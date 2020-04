Catia Colombo è il simbolo (bello) dell’Italia

Catia Colombo: la nervianese, coordinatrice infermieristica della Terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano. E stata presa d’esempio dal New York Times Magazine per la sua battaglia nel salvare vite dei pazienti colpiti da Coronavirus.

Catia Colombo è in prima linea

E’ in prima linea nell’emergenza Coronavirus. Lei è Catia Colombo. Ha 52 anni e vive a Nerviano. Da 30 lavora all’ospedale Sacco di Milano dove ha fatto l’infermiera di Pronto soccorso e dove dal 2013 è coordinatrice della Terapia intensiva di cardiochirurgia. Per la sua esperienza è stata presa d’esempio dal New York Times Magazine. Dall’1 marzo è iniziata la sua battaglia al fianco dei pazienti: ne ha visti parecchi morire, altri salvarsi. Il suo appello è quello si fare attenzione: questo virus colpisce anche giovani e senza malattie.

