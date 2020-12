Castano, sei veicoli sequestrati nelle ultime settimane dalla Polizia Locale.

Castano: i controlli degli agenti

Giro di vite a Castano Primo, sei auto sequestrate negli ultimi 20 giorni dagli agenti di Polizia Locale in forza al Comando di piazza Mazzini, diretti dal Commissario Capo Massimo Masetti. Poiché la sicurezza stradale passa attraverso un attento controllo del territorio e dei mezzi che vi circolano, gli agenti hanno portato avanti un controllo serrato sulle auto, alcune delle quali circolavano senza la prescritta assicurazione.

L’uso di telecamere e varchi

La Polizia Locale di piazza Mazzini, grazie al supporto del sistema di controllo e letture targhe a mezzo telecamere e varchi di sicurezza ha sempre cercato di individuare proprio quei veicoli che possono riscontrare anomalie o che circolano privi dell’RCA obbligatoria. I risultati nel tempo sono stati apprezzabili ed hanno permesso di togliere dalla circolazione e mettere in sicurezza molti veicoli che non potevano circolare che in alcuni casi rappresentavano dei veri e propri pericoli. Oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 193 del Codice della strada è previsto anche il sequestro del mezzo. Oltre a ciò il proprietario viene obbligato dalla norma, per poter procedere al dissequestro da parte dell’organo di polizia, a riattivare l’assicurazione.

