Castano Primo piange il Faustela

Il lutto

Fausto Colombo aveva 70 anni: è venuto a mancare sabato 25 settembre 2021. Conosciutissimo a Castano Primo per la sua passione per il ciclismo.

Castano Primo piange Fausto Colombo, conosciuto da tutti come il "Faustela", venuto a mancare a 70 anni.

L'addio al Faustela

Una grande passione per il mondo del ciclismo e una propensione a dare una mano per la città: impossibile non conoscere Fausto Colombo, conosciuto in tutta Castano col soprannome di "Faustela". Lui, classe 1951, è venuto a mancare sabato 25 settembre 2021 e ha lasciato un vuoto incolmabile sia nel mondo sportivo sia in tutta la città. Legato al Pedale Castanese, successivamente anche Bortolami lo ha sempre considerato parte integrante della sua famiglia. E la passione per il ciclismo non lo ha mai abbandonato e, anche in età più avanzata, ha sempre corso non appena ne aveva l'occasione con il suo immancabile gruppo di amici.

La famiglia ha richiesto di non inviare fiori ma devolvere offerte a favore della Croce Azzurra di Castano Primo.