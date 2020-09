Castano Primo, incidente in moto per una 16enne

Castano Primo, una ragazza di 16 anni è caduta dal suo motorino in via Adua, ma per fortuna non è in gravi condizioni.

Incidente per una 16enne

L’incidente è avvenuto in via Adua a Castano Primo intorno alle 11.15 di oggi, mercoledì 30 settembre 2020. A soccorrere la giovane un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate in codice giallo. Per fortuna, la 16enne sta bene ed è stata portata in ospedale in codice verde, per i normali accertamenti.

