Castano Primo avrà la sua moneta locale

Castano Primo avrà una sua moneta locale: il Castanello. Ecco l’idea per venire incontro ai negozi di vicinato.

Castano Primo e il Castanello

Castano avrà una “sua moneta”: si chiamerà Castanello. L’idea è partita già nei mesi scorsi, soprattutto durante i mesi difficili del primo lockdown e il suo regolamento approderà nel Consiglio comunale del 30 novembre 2020. L’obiettivo? “Creare un circolo virtuoso per cercare di dare una mano al commercio locale e ai negozi di vicinato di Castano” ha spiegato il sindaco Giuseppe Pignatiello. “Si tratta di una sorta di ‘moneta’ che potrà essere utilizzata solo nel territorio di Castano e solo negli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa – ha spiegato l’assessore al Bilancio Alessandro Landini – L’abbiamo pensata durante il primo lockdown e cercato di renderla concreta in questi mesi proprio per creare un’economia a filiera corta e venire incontro alle difficoltà nei negozi di vicinato”.

