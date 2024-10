Castano piange la scomparsa di Adriano Canziani, interprete di politica e associazioni

Castano Primo in lutto per la scomparsa dell'ex candidato sindaco, espressione del centrodestra, e protagonista nel mondo delle associazioni Adriano Canziani. Aveva 75 anni. "E' stato un vero e proprio punto di riferimento", il ricordo tracciato dal Comune.

Addio a Adriano Canziani, protagonista della politica e dell'associazionismo

A dare notizia della scomparsa a 75 anni del già candidato sindaco è stato direttamente il Comune tramite la propria pagina Facebook. Qui sono state ripercorse proprio tutte le sue virtù. L’impegno e la presenza costante nel mondo della politica e dell’associazionismo cittadino. Quando si dice “un vero e proprio punto di riferimento. E Adriano Canziani per Castano e per i castanesi, ma più in generale anche per il territorio, lo era, eccome".

"Era sempre pronto a fornire il proprio contributo alla comunità"