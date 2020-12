Castano piange la maestra Maria Angela Nicò

La città saluta Maria Angela Nicò, venuta a mancare a cento anni.

Castano dice addio alla sua maestra

Una maestra, come quelle di una volta, che ha insegnato a generazioni di studenti di Castano Primo e Malvaglio, che ancora oggi la ricordano con immenso affetto. E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari l’amata Maria Angela Nicò, castanese doc, che aveva raggiunto il grande traguardo dei cento anni proprio il 22 febbraio di quest’anno. Con lei Castano ha perso la “mamma, nonna e bisnonna di tutti noi”, come aveva ricordato qualche castanese a febbraio quando la città si era unita attorno alla famiglia Nicò-Sambati. Una maestra di scuola e di vita che aveva insegnato per ben 40 anni, fino al 1981.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE