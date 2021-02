Castano piange Espedito Pezzano: aveva 61 anni

Castano Primo dice addio al pioniere dei grandi negozi di scarpe: Espedito Pezzano.

Castano Primo e l’addio a Pezzano

Impossibile per i castanesi non ricordarsi nei grandi negozi di scarpe di Espedito Giuseppe Pezzano. E in tanti infatti hanno appreso con grande tristezza la notizia della sua scomparsa. Lui, che di questa professione ne ha fatto una vera passione, è infatti venuto a mancare venerdì 12 febbraio 2021 all’età di 61 anni.

Una vita da venditore di scarpe e da ambulante al mercato

Pezzano è stato un po’ il pioniere dei grandi negozi di scarpe a Castano Primo. Anche se la sua professione è nata dal “piccolo”, dai mercati cittadini, che non ha mai abbandonato finché la salute non glielo ha permesso. Aveva dei grossi negozi di scarpe, pelletteria e anche abbigliamento non solo a Castano, ma anche a Cermenate o Corsico. Purtroppo intorno al 2007 ha dovuto chiudere le sue attività, ha continuato ancora un po’ con i suoi amati mercati, il suo lavoro che lo faceva stare a contatto con le persone, ma poi ha dovuto lasciare la sua amata attività.