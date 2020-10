Castano e la Virtus piangono Lerry

Castano Primo e l’A.S. Virtus M.d.P. piangono la scomparsa di Enrico Crespi, Lerry per gli amici.

Un lutto per Castano e la Virtus

Un grave lutto ha colpito Castano Primo e l’A.S. Virtus M.d.P.: a 76 anni è infatti venuto a mancare Enrico Crespi, Lerry per gli amici che hanno avuto la fortuna di percorrere un pezzo di strada accanto a lui. Membro fondatore dell’associazione sportiva castanese e fino all’ultimo membro del Consiglio direttivo come dirigente e tesoriere, lascia un vuoto incolmabile nei suoi figli e negli amici. “Ciao Lerry, il periodo non è certo dei più rosei, poi arrivano quelle notizie che non vorresti mai sentire perché riguardano persone che vorresti non ti lasciassero mai – hanno ricordato commossi dall’A.S. Virtus M.d.P. – Ecco l’Enrico (Lerry per tutti noi) era questo tipo di persona. Lerry era la Virtus, presente dal giorno della fondazione ad oggi; persona squisita, sempre disponibile, nonostante la vita negli ultimi vent’anni gli abbia riservato prove davvero dure da superare. Mancherà il tuo operato, mancherà il tuo vocione quando chiamavi ‘Tempooo’. Da oggi sappiamo di avere un super tifoso in più che dal cielo ci darà la spinta per andare avanti”.

