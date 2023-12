Tentate truffe agli anziani a Cassinetta

Il sindaco di Cassinetta di Lugagnano lancia l’allarme: massima attenzione. In questi giorni il primo cittadino Domenico Finiguerra sta facendo visita agli anziani di Cassinetta con più di 85 anni per augurare loro le buone feste.

“Alcuni di loro mi hanno confidato di aver subìto tentativi di truffa e di raggiri – ha detto Finiguerra - La dinamica è sempre la stessa. Una finta telefonata di un figlio o di una figlia che chiede aiuto, soldi o oro, perché ha avuto un incidente oppure perché è in banca in situazioni pericolose, implorando la mamma o il papà di preparare i beni da consegnare ad uno sconosciuto che sarebbe passato. Situazioni davvero spiacevoli che hanno spaventato gli anziani, in specie le donne, che ovviamente sono entrate in pena per i figli che credevano in pericolo. Fortunatamente tutti i casi di cui ho avuto notizia finora non hanno avuto conseguenze, anche grazie alla presenza di vicini e all'intervento chiarificatore dei figli reali, ma hanno comunque scosso e fatto crescere la paura negli anziani presi di mira”.