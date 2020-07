Cassinetta, lite con accoltellamento in piazza

Una lite che degenera in un accoltellamento, forse un regolamento di conti. Preoccupanti scene di violenza ieri sera in piazza Vittorio Veneto a Cassinetta. Un 33enne al pronto soccorso.

Una lite che degenera in un accoltellamento, forse un regolamento di conti. Indagano i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso su quanto accaduto in piazza Vittorio Veneto a Cassinetta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 9 luglio. I soccorritori dell’Inter Sos di Cisliano sono accorsi per portare al pronto soccorso di Magenta un 33enne di nazionalità albanese, che ha rimediato una coltellata. Sul posto a quel punto non c’era più nessuno, tutti gli altri protagonisti della rissa si erano dileguati. Ma in molti in paese hanno sentito le urla durante la furibonda lite.

Il vicesindaco Paola Ornati, in risposta alle comprensibili preoccupazioni espresse da molti concittadini, sui social ha lanciato un appello: "Quanto avvenuto ieri, è in corso di indagine da parte dei Carabinieri. Trattandosi di una situazione in divenire si richiede la massima collaborazione da parte di tutti. Se qualcuno fosse in possesso di informazioni/testimonianze utili su quanto accaduto, è invitato a far convergere quanto sa ai Carabinieri. In questa fase, il riserbo e la collaborazione sono essenziali".